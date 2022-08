McDonald’s: ecco le carte Pokémon del set 2022 che troveremo negli Happy Meal

di Manuela 5 Agosto 2022

Ci siamo: sono state svelate le carte Pokémon del set 2022 che troveremo negli Happy Meal di McDonald’s. Allenatori, pronti a fare scorpacciate di Happy Meal?

La notizia che le carte del GCC di Pokémon stessero arrivando anche negli Happy Meal dell’Europa era già nota. Ma adesso, finalmente, sappiamo quali Pokémon potremo trovarvi. In pratica ogni Happy Meal conterrà una bustina di carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Esattamente come accaduto lo scorso anno durante il 25esimo anniversario Pokémon, anche questa volta McDonald’s proporrà 15 carte in versione olografica e 15 carte in versione standard, per un totale di 30 carte. Queste saranno suddivise in bustine da 4: ogni bustina conterrà una carta olografica e tre carte standard.

Ma non finisce qui. Ciascun Happy Meal, oltre alle carte, conterrà anche uno spinner e una moneta con riprodotti alcuni dei Pokémon presenti nelle carte. Le sorprese, poi, cambieranno di settimana in settimana e saranno disponibili dal 9 agoto al 26 settembre 2022.

Questi i Pokémon che potrete aggiudicarvi: