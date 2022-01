McDonald’s, Elon Musk lancia la sfida: mangerà un Happy Meal in diretta se l’azienda accetterà i Dogecoin

L’imprenditore miliardario Elon Musk ha lanciato una sfida assai singolare a McDonald’s: si impegna a mangiare in diretta TV un Happy Meal se McDonald’s accetterà i pagamenti in Dogecoin.

È noto che Elon Musk, il quale ha lanciato da poco la sua birra, abbia una personalità assai stravagante, ma è anche noto che sia un appassionato di criptovalute. Ultimamente la sua attenzione si è focalizzata sulla promozione dei Dogecoin e per farlo ha deciso di coinvolgere niente meno che il colosso dei fast food. Ecco il tweet dove Elon Musk lancia la sfida:

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin

McDonald’s, sempre tramite un tweet, ha successivamente accettato la sfida dicendo che lo avrebbe fatto, ma solo se Tesla comincerà ad accettare i pagamenti in Grimacecoin, una valuta inventata basata su un personaggio viola che ogni tanto compare negli spot pubblicitari di McDonald’s.

only if @tesla accepts grimacecoin https://t.co/CQrmAFelHR pic.twitter.com/to9HmYJhej

In questo scambio, poi, è intervenuto anche Burger King, storico rivale di McDonald’s, il quale ha twittato quanto segue: “Solo un re sa cosa la moneta possa fare”, sottolineando così il suo essere d’accordo con l’idea di Elon Musk.

only a king knows what da coin do

— Burger King (@BurgerKing) January 25, 2022