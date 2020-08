McDonald’s fa causa all’ex AD Steve Easterbrook per le relazioni segrete con le dipendenti

Vi ricordate di Steve Easterbrook, l’ex AD di McDonald’s mandato via per una storia clandestina con una sua dipendente? Ebbene: adesso McDonald’s ha deciso di fargli causa perché, a quanto pare, l’uomo in realtà avrebbe avuto diverse relazioni segrete con le dipendenti.

Eastrbrook era stato licenziato a novembre 2019 a causa di una relazione con una dipendente: l’azienda, infatti, violava le regole interne e il codice etico dei dipendenti di McDonald’s che sono tenuti a non avere relazioni fra di loro. All’epoca qualcuno aveva giustificato tale relazione: quando l’amore chiama, come si può resistere?

Peccato, però, che a quanto sembra l’amore abbia richiamato più volte Easterbrook: l’uomo, prima di essere scoperto e licenziato, aveva avuto altre tre relazioni con altrettante dipendenti, mentendo anche su queste. Per questo motivo McDonald’s ha deciso di fargli causa e di chiederli i danni per un valore di 40 milioni di euro.

Ma c’è di più: un’inchiesta interna ha permesso di scoprire ulteriori altarini segreti. La relazione con la dipendente scoperta a novembre aveva come testimonianza alcune telefonate e videochiamate fuori dall’orario di lavoro. Per le altre tre relazioni, invece, c’è ben altro.

Sembra, infatti, che Easterbrook abbia usato l’email aziendale per mandare decine di foto e video di donne nude, verosimilmente le dipendenti in questione, alle sue “fidanzate” del momento. Si ipotizza che tali foto e video siano state registrate durante i momenti di intimità e poi successivamente cancellati dall’account prima che partisse la prima inchiesta. Solo che sono rimaste registrate sul server aziendale.

E non è finita qui: Easterbrook avrebbe anche ceduto azioni di McDonald’s per un valore di centinaia di migliaia di dollari a una di queste amanti. Si prospettano tempi duri per Easterbrook: se a novembre era stato silurato con una buonuscita di 580mila dollari e un pacchetto azionario da 35 milioni di euro per evitare cause legali che avrebbero incrinato l’immagine del colosso dei fast food, adesso, grazie a queste nuove scappatelle, non solo McDonald’s ha richiesto indietro tutta la buonuscita e le azioni, ma ha anche deciso di procedere per vie legali.