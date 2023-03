McDonald’s: i franchising boicottano i pasti realizzati in collaborazione con Cardi B e Offset

I proprietari dei negozi in franchising di McDonald's stanno boicottando i pasti realizzati in collaborazione con Cardi B e Offset: secondo loro i rapper vanno contro i valori dell'azienda.

di Manuela Chimera 3 Marzo 2023

A quanto pare i proprietari dei negozi in franchising di McDonald’s non hanno per niente apprezzato la collaborazione dell’azienda con Cardi B e Offset. Tanto da aver iniziato a boicottare i pasti realizzati in partnership con i due rapper. Secondo i titolari, infatti, i rapper vanno contro i valori dell’azienda.

McDonald’s e quei pasti di Cardi B e Offset che non convincono

Non è certo la prima volta che McDonald’s collabora con vip e celebrità per creare dei pasti a tema. Solo che quello realizzato con Cardi B e Offset non ha convinto per niente i locali in franchising. Il disclaim promozionale parla di quel pasto come di una cena per un appuntamento notturno della coppia e verrà rilasciato in occasione di San Valentino.

Però per alcuni proprietari dei negozi in franchising i testi e lo stile di vita della coppia non corrispondono affatto ai valori rappresentati dal marchio di McDonald’s. Per questo motivo si rifiutano categoricamente di promuovere questi pasti nei loro locali.

Diciamo che con i pasti realizzati in precedenza con altri vip non c’erano stati tanti problemi: i BTS, Travis Scott e Mariah Carey erano stati accolti favorevolmente. Anzi: proprio questa tipologia di pasti sono stati il maggior successo di marketing degli ultimi anni.

Tariq Hassan, chief marketing officer di McDonald’s, ha spiegato che questa tipologia di pasti mira a legare la catena di fast food alla cultura popolare. Le collaborazioni con gli artisti, in particolare, hanno contribuito a riaccendere l’amore dei fan per il cibo del colosso dei fast food, rilanciandolo dal punto di vista commerciale.

Per quanto riguarda i pasti di Cardi B e Offset, il cuore della promozione è quella di spingere i ristoranti di McDonald’s come destinazione papabile per gli appuntamenti notturni. Appuntamenti gastronomici, ovvio, che avevate capito? In un comunicato stampa Offset ha dichiarato che McDonald’s è un posto perfetto per un appuntamento notturno: puoi prendere del buon cibo e divertirti, tutto qui.

Però i negozi in franchising non sono convinti: l’associazione fra McDonald’s, Cardi B e Offset potrebbe allontanare le famiglie. Ma Hassan ha ribadito che non sarà così: Cardi B e Offset sono una coppia iconica che da anni va a mangiare la sera da McDonald’s. Ed è questo che, secondo lui, vedranno i clienti.

In effetti, perché le famiglie dovrebbero allontanarsi? Loro vanno a mangiare di giorno, mentre di sera il locale diventa una culla dell’amore, culinario, ovvio. Quindi tutti sono felici nei loro rispettivi orari.