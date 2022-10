McDonald’s: il McRib si prepara ad abbandonare il menu per sempre?

di Manuela 25 Ottobre 2022

McDonald’s deve deciders: McRib sì o no nel menu? Perché prima c’è, poi lo toglie, poi illude i fan e lo rimette, salvo poi decidere di toglierlo per sempre dal menu. Forse.

Un recente tweet di McDonald’s ha annunciato che il McRib è pronto a lasciare per sempre il menu. E pensare che era tornato da poco: dopo una lunga assenza, il McRib era tornato con il suo Farewell Tour per la gioia dei fan. Che però è destinata a durare ancora poco.

Il McRib è uno di quei piatti leggendari di McDonald’s, un po’ per i suoi legami con la cultura pop, un po’ per i suoi quantitativi limitati, un po’ perché questo panino farcito con maiale disossato piace un po’ a tutti.

Nel corso degli anni, McDonald’s ha sfruttato la popolarità stagionale del McRib in diversi modi: è stato da poco realizzato un NFT a tema McRib, poi c’è stato il localizzatore McRib, il tutto condito da un’eccitazione e un hype quasi forse eccessivi per i suoi ritorni lampo.

Solo che adesso McDonald’s parla di un tour d’addio. Non è ben chiaro se questa sarà l’ultima apparizione definitiva di questo panino, se il tour andrà avanti per un tempo indefinito o se più in là nel tempo ci sarà l’ennesimo ritorno (un po’ come quei cantanti che annunciano che quello sarà il loro ultimo concerto, solo che poi ce n’è sempre uno successivo).

Nel caso, poi, questa fosse davvero l’ultima occasione per mangiarsi un McRib, ecco che McDonald’s non si è certo fatto cogliere impreparato: dal 4 novembre, infatti, sul suo sito online saranno presenti diversi articoli di merchandising a tema McRib.

A proposito di McDonald’s: lo sapevate che le vostre sorprese degli Happy Meal potrebbero valere una fortuna?