McDonald’s: le vostre sorprese degli Happy Meal potrebbero valere una piccola fortuna

di Luca Venturino 21 Ottobre 2022

Che la cosiddetta “operazione nostalgia” si fosse rivelato un successo non è certo un segreto: come vi avevamo raccontato, infatti, la decisione di McDonald’s di lanciare una linea di Happy Meal riservati agli adulti è stata azzeccatissima, con innumerevoli punti vendita a stelle e strisce che di fatto si sono trovati a dichiarare il proverbiale “Tutto esaurito”. Quello che non ci saremmo aspettati, tuttavia, è che le sorprese contenute al loro interno generassero una sorta di mercato nero che sta attirando cifre da capogiro: un rapido giro di esplorazione in quel di eBay rivela la presenza di inserzioni che chiedono 50 dollari per i personaggi di Hamburglar e Birdie (evidentemente i più rari o apprezzati) e 120 per un pacchetto contenente tutte e quattro le sorprese.

Quel che è particolarmente notevole è che almeno 160 persone hanno già fatto acquisti dall’utente in questione, e non si tratta certo di un caso isolato: un altro account che vende i giocattoli singolarmente e in confezioni da quattro a un prezzo leggermente inferiore ha venduto 116 lotti; mentre il valore un’asta per una confezione da quattro si aggira già intorno al centinaio di dollari con ancora otto ore di tempo per rilanciare. Ma non finisce qui: diversi account stanno mettendo in vendita anche le scatole vuote, che di fatto rappresentano edizioni uniche e limitate, per almeno una decina di dollari.

In altre parole, se vi capita di essere in vacanza per gli Stati Uniti tenete gli occhi aperti per uno spuntino al McDonald’s più vicino: sia mai che dentro l’Happy Meal possiate trovare una cinquantone che non aspetta altro di essere “cambiato”.