McDonald’s: il “segreto” sul gusto delle patatine fritte fa infuriare i vegetariani

di Manuela Chimera 25 Aprile 2023

Ma quanto sono buone le patatine di McDonald’s? Beh, c’è un “segreto” alla base del loro gusto e Jordan Howlett, tiktoker piuttosto famoso che si diletta nello svelare i segreti di questo o quel fast food, ha deciso di rivelare proprio quello delle patatine di McDonald’s. Facendo così infuriare tutti i vegetariani. Perché il virgolettato? È d’obbligo, visto che la successiva replica di McDonald’s a questa rivelazione ha ribadito che questo è un vero e proprio segreto di Pulcinella.

Perché le patatine di McDonald’s hanno quel gusto? Bastava leggere le informazioni nutrizionali

Le patatine fritte di McDonald’s hanno un sapore unico, che piace un po’ a tutti. In molti si sono chiesti come facessero ad avere quel gusto, ma in pochi si sono messi d’impegno per leggere la lista degli ingredienti. Altrimenti non si spiega perché così tante persone si siano inferocite a riguardo.

Jordan Howlett, tramite un video su TikTok, senza troppi giri di parole ha spiegato che le patatine di McDonald’s hanno un sapore così buono e così diverso dalle altre in quanto all’olio vegetale di frittura delle patatine fritte mescola l’aroma di manzo.

Già, proprio così: quelle patatine che ci piacciono tanto sono così a causa dell’aroma di manzo. Che se mangi di tutto, non è certo un problema, ma se sei vegetariano o vegano allora è un altro discorso. E proprio i vegetariani e vegani si sono letteralmente infuriati quando hanno scoperto la cosa.

Nei Commenti al post qualcuno ha parlato di un incubo visto che aveva mangiato queste patatine migliaia di volte. Altri sostengono che avrebbero dovuto scriverlo e indicarlo chiaramente in quanto i vegetariani hanno diritto a sapere cosa stanno per mangiare in un fast food.

Ed è qui che, a questo punto, McDonald’s, sentendosi tirare in causa, è intervenuto. A Fox News Digital, infatti, McDonald’s ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato che è vero: quando i fornitori friggono parzialmente le patatine, utilizzano una miscela di olio che contiene anche aroma di manzo.

Questo viene fatto per dare alle loro patatine quel sapore così particolare che piace a tutti. Solo che poi McDonald’s si è tolto un sassolino dalla scarpa sottolineando che nelle informazioni sugli allergeni riportate nelle schede nutrizionali c’è scritto da sempre che nelle patatine è presente l’aroma di manzo. E non è certo colpa loro se i clienti non leggono la dicitura “sapore naturale di manzo”.

Beh, qui c’è poco da dire: nella lista ingredienti e nelle schede nutrizionali è già scritto tutto, basta solo mettersi lì e leggere. Se tu non leggi, non può certo essere un problema del fast food

Ecco qua il video su TikTok (ce ne sono tanti altri di questo autore che svelano segreti di questo o quel fast food):