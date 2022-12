McDonald’s: il sosia di Hakimi entusiasma i fan del calciatore del Marocco

In un McDonald's lavora il sosia di Hakimi. Quando i fan del calciatore del Marocco lo hanno scoperto, sono andati fuori di testa (in senso buono).

Sta facendo il giro della rete il video che immortala il sosia di Hakimi mentre lavora in un McDonald’s. Ok, se il calcio non è il vostro forte, forse vi starete chiedendo chi sia Hakimi. Beh, si tratta di un calciatore del Marocco che ha militato anche nell’Inter. Ebbene, quando i fan hanno scoperto il suo sosia da McDonald’s, sono letteralmente impazziti di gioia, cominciando a cantare, gridare e girare video. E anche il sosia sembra contento di tutta questa inaspettata popolarità.

Il calciatore Hakimi ha un sosia che lavora da McDonald’s

A dire il vero, guardando il video, più che un sosia potrebbe essere la versione più giovanile del calciatore. Stesso naso, stesso sorrisone, forse solo il lobo delle orecchie è leggermente diverso.

Quando i fan hanno visto quel ragazzo che lavorava dietro al bancone di McDonald’s, non potevano credere ai loro occhi. Ovviamente quello non poteva essere Hakimi, visto che il calciatore sta giocando per il Marocco nei Mondiali in Qatar (oggi alle 20 si terrà la semifinale che vedrà contrapporsi la Francia al Marocco), solo che quella somiglianza aveva qualcosa di incredibile.

I tifosi del Marocco presenti nel locale, quando lo hanno visto, non si sono trattenuti e hanno cominciato a ballare e cantare dalla gioia, immortalando tutto in diversi video. Uno di questi è diventato rapidamente virale anche perché il commesso, divertito dalla situazione, si è messo a sorridere ai tifosi.

E Hakimi? Beh, di sicuro lui al momento si sta preparando alla semifinale. Ma chissà che una volta finiti i Mondiali non si metta alla ricerca di quel sosia? Magari è un parente perduto da tempo.

Achraf Hakimi Mouh è nato a Madrid il 4 novembre 1998, ma ha girato un po’ tutto il mondo. Cresciuto nella giovanile del Real Madrid, in questa squadra ha poi debuttato come professionista. Successivamente ha giocato anche per il Borussia Dortmund, poi è passato per due anni all’Inter e infine dall’anno scorso è andato al Paris Saint Germain.

Della sua biografia non si sa molto (solo per curiosità, per capire se possa avere qualche lontana parentela con il dipendente di McDonald’s o se non sia solo un caso questa incredibile rassomiglianza), ma si sa che entrambi i genitori erano di origine marocchina. Di fede musulmana, attualmente è spostato con Hiba Abouk, un’attrice spagnola di origini libiche e tunisine. Ha due figli e gioca come terzino destro di solito.

Ecco uno dei video dove i fan di Hakimi festeggiano insieme al suo sosia mentre questi sta lavorando da McDonald’s: