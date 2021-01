McDonald’s: in Danimarca arrivano gli hamburger del bistellato Paul Cunningham

Se vivete in Danimarca, sappiate che nei McDonald’s arriveranno gli hamburger del bistellato Paul Cunningham. Proprio così: nei menu dei locali danesi faranno il loro debutto i panini gourmet del famoso chef.

Paul Cunningham attualmente lavora presso il ristorante Hemme Kirbeky Krp a Henne, due stelle Michelin. Amante da sempre degli hot dog e degli hamburger, spesso è stato visto partecipare a festival come quello di Aarhus (uno dei più importanti festival della Scandinavia) o a competizioni relative proprio agli hamburger. Vincendo anche frequentemente il primo premio.

Alla luce di questi fatti, il connubio McDonald’s-Paul Cunningham è perfetto. La nuova aggiunta al menu creata dallo chef si chiama Homestyle Bearnaise: oltre all’hamburger 100% carne di manzo, al suo interno trovano posto la salsa bernese, la purea di cipolla affumicata, le cipolle arrostite, i bastoncini di patata, l’insalata e il formaggio Cheddar (fuso). Un mix assai particolare e di stampo gourmet, il che forse non si può dire del nuovo hamburger in arrivo nei McDonald’s cinesi fatti di carne in scatola con Oreo sbriciolati.

Questo è l’aspetto che avrà:

Se siete interessati alle informazioni nutrizionali, sappiate che l’hamburger in questione avrà 791 kcal, 45 grammi di grassi (acidi grassi saturi 17 grammi), 54 grammi di carboidrati (12 grammi di zuccheri), 4.1 grammi di fibra alimentare, 40 grammi di proteine e 3.1 grammi di sale.

Gli allergeni presenti sono:

grano (glutine)

sesamo

latte

uova

senape

Inoltre potrebbe contenere tracce di: