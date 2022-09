McDonald’s: in Giappone Lupin III fa pubblicità al drive-thru prendendo hamburger e patatine

di Manuela 30 Settembre 2022

Continuo a chiedermi perché solo in Giappone vengano fatte queste pubblicità. È vero, è questa la patria dei manga e degli anime, ma Lupin III ha un buon seguito anche qui da noi. Comunque sia, in Giappone il nuovo testimonial di McDonald’s è proprio lui, l’inafferrabile ladro gentiluomo, Lupin III: questa volta Lupin si presenta al drive-thru e ordina hamburger e patatine.

Non è certo la prima volta che McDonald’s promuove i suoi prodotti nel paese nipponico appoggiandosi a qualche manga/anime di successo: per esempio era già accaduto con Demon Slayer. Adesso, però, tocca a Lupin.

Nel video pubblicitario si vede la macchina gialla di Lupin (una Fiat 500) che si avvicina al drive-thru di McDonald’s. A bordo c’è l’inossidabile trio: Lupin è alla guida, Jigen è al posto del passeggero e Gamon è seduto dietro. Arrivato allo sportello del drive-thru, Lupin comincia a ordinare, ma si trova ben presto in difficoltà: probabilmente come ladro è il migliore al mondo, ma quando si tratta di ordinare da McDonald’s diventa un disastro.

Fortunatamente per lui, però, c’è Gamon che, silenziosamente come sempre, risolve la situazione, facendogli vedere come sia facile fare l’ordine tramite l’apposita app di McDonald’s. Così Lupin può finalmente arraffare il sacchetto col logo di McDonald’s e portarsi via i suoi hamburger e patatine (questa volta acquistati regolarmente, non rubati).

Ecco qui il video di YouTube dove potete vedere tutta la pubblicità:

Se volete consolarvi, edito da Panini Comics dovrebbe uscire un ricettario di dolci ispirato agli anime.