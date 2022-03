McDonald’s in Russia sostituito da Uncle Vanya: “Ingredienti 100% russi”

Settimana scorsa McDonald’s ha deciso di interrompere (temporaneamente) qualsiasi tipo di attività in Russia e così Mosca ha deciso di rispondere al boicottaggio sostituendo la popolare catena di fast food americana con un’altra, al 100% russa: Uncle Vanya (è il tutolo di un dramma dello scrittore russo Anton Cechov).

Il nuovo marchio è praticamente un “tarocco” di McDonald’s: si tratta infatti dello stesso logo, ma sdraiato a voler tracciare una B. Ad annunciare la notizia Nexta, l’agenzia di informazione ucraina e riportata poi da Il Messaggero.

I nuovi ristoranti dovrebbero confermare gli stessi posti di lavoro garantiti prima da McDonald’s (che – lo ricordiamo – aveva già fatto sapere che non avrebbe licenziato nessuno dei suoi 62 mila dipendenti nel Paese) e potrebbe avere prezzi più bassi.

Inoltre sembra che Uncle Vanya utilizzerà solo materie prime al 100% russe. Intanto sui social trapela la richiesta di registrazione del marchio.

Trademark squatting has begun in Russia.

On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."

The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."

h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J

— Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022