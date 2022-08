McDonald’s: Jeff Bezos ricorda quando ci lavorava, prima di diventare il signor Amazon

Jeff Bezos, ormai noto a tutti come il signor Amazon, ha voluto ricordare gli inizi della propria carriera in quel di McDonald's.

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

Cosa c’è, pensavate che uno degli uomini più ricchi del mondo non potesse concedersi un umilissimo panino di McDonald’s? Ebbene, vi sbagliate: Jeff Bezos, ormai passato alla storia come il signor Amazon, ha deciso di condividere sui propri profili social una foto in cui, con sguardo concentrato e mascella bella serrata, divorava un panino degli archi dorati – con tanto di patatine fritte, beninteso. Dietro lo scatto, tuttavia, si nasconde anche una storia: “Il mio primo lavoro” si legge infatti nella didascalia del post in questione. “Ed è sempre lo stesso ottimo hamburger. Buona domenica!”.

Ora, pur sperando che non si tratti di un hamburger risalente a quando il buon vecchio Jeff lavorava effettivamente ai fornelli, immaginiamo che una parte di voi sarà rimasta stupita dall’apprendere che mister Amazon abbia cominciato proprio da McDonald’s. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Bezos, iniziò a lavorare all’età di 16 anni come lavoro estivo (anche se speriamo che, a differenza di Hoara Borselli, non fosse pagato in patatine e coni gelato). “Ero un addetto alla griglia e non ho mai lavorato ai registratori di cassa” si legge a tal proposito nel libro di Cody Teets, Golden Opportunity: Remarkable Careers That Began at McDonald’s. “”La cosa più impegnativa è stata mantenere tutto al giusto ritmo durante la corsa. Il manager del mio McDonald’s è stato eccellente. Aveva molti adolescenti che lavoravano per lui e ci ha tenuti concentrati anche mentre ci divertivamo”.