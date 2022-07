McDonald’s: l’alternativa russa vieta ai clienti di fare le foto (colpa dei panini ammuffiti?)

di Manuela 14 Luglio 2022

Buongiorno Russia, benvenuti nell’alternativa russa del McDonald’s dove è vietato fare le foto dentro i locali del fast food. Che sia per colpa dei panini ammuffiti? Degli insetti nelle salse? Delle patatine fritte mancanti? Eccesso di timidezza?

Secondo quanto riportato dal The Moscow Times e da una foto pubblicata da un notiziario russo, adesso un McDonald’s russo avrebbe deciso di vietare ai clienti di scattare foto o filmare senza permesso in un ristorante di Mosca.

Nella foto si vede un elenco di regole che Dolores Umbridge scansati. I commensali sono tenuti a rispettare tali regole, fra cui figura anche il non usare i pattini a rotelle e il divieto di uso di linguaggio osceno. Questo elenco era esposto in bella vista nel ristorante in modo che tutti i clienti potessero vederlo.

Secondo un portavoce di Vkusno & Tochka si tratterebbe di regole interne dell’azienda e che le restrizioni in merito alle foto riguardavano la sicurezza dei commensali, impedendo così che altri clienti venissero fotografati.

Il portavoce ha aggiunto che loro non hanno vietato ai clienti di fare foto o video ai tavoli, ma se altre persone presenti si lamentano, ecco che potrebbe agire in tal senso. Anzi: ai clienti non è vietato scattare foto dentro ai ristoranti, ma la regola si applica ai clienti e ai membri dello staff che vengono fotografati senza il loro consenso.

Uff, men male, e noi subito a pensare male e che il divieto di scattare foto fosse stato fatto per non far trapelare all’esterno il segreto della ricetta del panino ammuffito o della salsa con insetti! No, era solo per tutelare la privacy dei clienti, ovvio, no?