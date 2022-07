McDonald’s: tra muffa e insetti l’alternativa russa non sembra granché

Non è proprio partita alla grande l'alternativa russa del McDonald's: i clienti di Vkusno i tochka lamentano la presenza di muffa e insetti nei panini.

di Manuela 8 Luglio 2022

Certo che è partita proprio col botto l’alternativa russa di McDonald’s: dopo i problemi inerenti al logo, sui social i clienti hanno cominciato a postare foto di panini di Vkusno i tochka (questo il nome della catena di fast food che è andata a sostituire McDonald’s in Russia) con muffa e insetti.

Pare che oltre alla muffa su alcuni panini, sia stata segnalata la presenza di zampette di insetti nella salsa e di interi coleotteri nelle patatine. Come di sicuro ricorderete, McDonald’s ha chiuso tutti i suoi locali in Russia, abbandonando il paese a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia strutture e staff sono rimasti in loco e così imprenditori locali hanno creato un surrogato russo di McDonald’s, chiamandolo Vkusno i tochka (che tradotto diventa “Buono e basta”).

Solo che proprio tanto “buono” non sembra essere visto che i clienti hanno postato sui social ancora attivi nel paese foto di panini conditi con muffe varie, zampe di insetto negli hamburger e insetti nelle patatine. In rete si trova anche un video dove si vede uno stormo di uccelli che si nutre tranquillamente di una pila di panini all’ingresso di uno dei ristoranti della catena.

E pensare che la nuova catena era nata con lo slogan “Il nome cambia, l’amore resta”. Ma bisognerebbe aggiungere anche: “Il nome cambia, l’amore resta e arrivano anche gli insetti e le muffe”.

Secondo quanto dichiarato da Alexander Merkulov, responsabile della qualità della nuova azienda, ingredienti, attrezzature e infrastrutture erano rimasti gli stessi di McDonald’s. La novità, dunque, sono le muffe e gli insetti. E mentre Merkulov prudentemente tace, un portavoce dell’azienda russa ha fatto sapere che hanno già contattato il produttore per chiedere ulteriori chiarimenti. Intanto tutto il lotto contaminato da muffe e insetti è stato scartato.

Ecco qui uno dei tweet dove potete vedere le foto dei panini con muffa del McDonald’s russo:

🤢 Посетительница «Вкусно и точка» заметила в своём бургере плесень. Увы и ах, но девушка увидела это, когда уже было съедено половина булки. Просто пальчики оближешь pic.twitter.com/WMC62KCkF2 — Лента.ру (@lentaruofficial) July 3, 2022

e quelle con le sospette zampe di insetti: