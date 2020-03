McDonald’s lancia il Big Mac con quattro polpette di carne

Da McDonald’s arriva il Big Mac con quattro polpette di carne: siete pronti per il Double Big Mac? Inoltre arriva anche il Little Mac. Ma attenzione: per ora il lancio è previsto di sicuro nei locali degli Stati Uniti e del Canada (anche se lo si trova pure nello store svizzero, mentre in quello italiano non è presente al momento). E per un periodo di tempo limitato.

La catena di fast food ha aggiunto due nuovi Big Mac al menu: il Double Big Mac, un Big Mac che ha quattro polpettedi carne al posto delle solite due e il Little Mac, versione mini del celebrepanino.

Linda VanGosen, vice presidente del settore innovazione dei menu di McDonald’s, ha spiegato che il Big Mac è più di un hamburger: negli ultimi 50 anni è diventata un’icona internazionale. I clienti ormai conoscono benissimo il Big Mac e i suoi ingredienti: la salsa speciale, la lattuga e le polpette di manzo al 100%.

Come l’originale Big Mac, anche il Double Big Mac contiene polpette schiacciate di carne bovina, cipolle e un panino con semi di sesamo. Inoltre avrà 720 calorie, 16 grammi di grassi saturi e ben 2.440 mg di sodio. Il Little Mac, invece, è leggermente più “dietetico”: ha 320 calorie, 7 grammi di grassi saturi e 840 mg di sodio. Non è certo la prima volta che McDonald’s crea varianti del suo iconico hamburger: nel 2017 erano usciti il Grand Mac e Mac Jr. Adesso bisogna vedere se questo lancio sarà mondiale o riguarderà solo alcuni paesi.

[Crediti | Cleveland]