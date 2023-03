McDonald’s lancia le stoviglie riutilizzabili nei suoi locali in Francia

di Luca Venturino 28 Marzo 2023

Bicchieri, piatti e vassoi, naturalmente; ma anche tazzine, vasetti per patatine fritte o crocchette di pollo e altri contenitori di ogni tipo – le regole, d’altronde, parlano chiaro. Quali regole? Semplice: quelle che obbligano a tutti i ristoranti e locali della Francia con più di 20 posti da sedere a offrire stoviglie e contenitori da servizio lavabili e riutilizzabili. Una legge che naturalmente arriva a coinvolgere anche tutti i punti vendita di McDonald’s distribuiti sul territorio nazionale, con il colosso dagli archi dorati che ha naturalmente dovuto adattarsi alle nuove regole: collaborando con Eium Studio, il marchio a stelle e strisce ha dunque sviluppato una gamma di stoviglie riutilizzabili da impiegare nei suoi locali d’Oltralpe.

McDonald’s in Francia e le stoviglie riutilizzabili: piatti, vassoi, bicchieri e contenitori

Come accennato in apertura la nuova gamma include un po’ di tutto – dai tradizionali bicchieri in cui sono servite le bibite di turno (ma anche le bevande calde, come ad esempio un semplice caffè) ai contenitori per le patatine fritte passando, infine, anche per gli elementi più piccoli e facilmente dimenticabili come quelli destinati a tenere ketchup, maionese e altri condimenti.

Il materiale utilizzato è il Tritan, una resina plastica priva di BPA che aiuta a preservare il gusto e l’odore del cibo senza che il materiale venga intaccato nel tempo. Ogni articolo della linea è stato disegnato prendendo ispirazione dai più tradizionali contenitori in ceramica o in vetro, e poi progettato in maniera meticolosa centinaia di disegni, mock-up e prototipi per sostituire le stovoglie usa e getta che, almeno per quanto riguarda l’immaginario comune, sono diventate una sorta di parte integrante della cultura dei fast food.

Ogni oggetto, per di più, reca il logo di McDonald’s ed è stato abbellito con zigrinature, che svolgono per di più la doppia funzione di rendere le stoviglie più ergonomiche e facili da utilizzare (meglio evitare di progettare bicchieri così lisci che rischiano di scivolare di mano, non credete?), e altre prese d’aria.

La collezione di stoviglie riutilizzabili è già stata testata nei vari locali di McDonald’s in Francia nel corso dello scorso anno, e dovrebbe essere introdotta su scala nazionale nel futuro prossimo. “La legge anti-spreco non è solo la fine delle cannucce di plastica” aveva commentato a tal proposito l presidente francese Emmanuel Macron in occasione dei primi test, un anno fa. “In Francia sono in atto dei cambiamenti per modificare i nostri modelli di consumo e ridurre i nostri sprechi. Il nostro obiettivo è fare in modo che diventi un movimenti globale”.