McDonald’s lancia un controller per la PS5 in limited edition

di Valentina Dirindin 31 Luglio 2021

Comfort (o Junk) food e videogme: il binomio, evidentemente, sembra essere irresistibile. Così, dopo la pizza usata come pulsantiera per vincere a un videogioco, arriva il controller per la PlayStation 5 firmato McDonald’s.

Il controller – che pare essere già diventato un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati – è prodotto in edizione limitatissima (appena cinquanta pezzi) e fa parte di una serie di premi messi in palio per il pubblico australiano per il cinquantesimo anniversario della catena di fast food più celebre del mondo nel Paese.

I colori sono i classici di McDonald’s, naturalmente: bianco, rosso e giallo, con richiami qua e là ad hamburger e patatine fritte.

I fan dei videogame, quindi, avranno un motivo in più per andare da Macca – così viene chiamato in Australia il McDonald’s, con il tipico slang tanto caratteristico. Non è l’unica particolarità che differenzia il McDonald’s australiani d quelli di tutto il resto del mondo: le specificità degli Atsraliani al Macca (che, per fare un esempio, pare amino immergere le pattatine fritte nel gelato o godersi un hamburger nel giorno del loro matrimonio) sono infatti al centro della campagna promozionale ideata da McDonald’s Australia per questo cinquantesimo anniversario.

E, oltre al controller per la PS5, gli Australiani hanno la possibilità di vincere diversi altri premi in limited edition.

[Fonte: Ad News]