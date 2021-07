Pizza usata come controller di un videogioco: l’impresa di un gamer

di Valentina Dirindin 30 Luglio 2021

Usare una pizza come controller per un videogioco? Si può , almeno a giudicare dall’impresa di Super Louis 64, gamer e programmatore di videogame che ha voluto cimentarsi con l’originale sfida di completare Dark Souls 3 utilizzando il suo cibo preferito come controller. A noi non nerd naturalmente la cosa sembra assolutamente inverosimile, ma a quanto pare si può fare, grazie a al kit Makey Makey Board: un congegno che permette di trasformare qualsiasi oggetto in una sorgente di input. Una roba da piccolo chimico: si ficcano cavetti e pinze a quel che si vuole trasformare in un controller (in questo caso una pizza), e poi basta schiacciare l’oggetto scelto simulare la pressione di un tasto. E vuoi mettere la soddisfazione di completare uno dei tuoi giochi preferiti e nel frattempo addentare uno spuntino? Più o meno quello che deve aver pensato Super Louis 64, che ha finito il popolarissimo Dark Souls 3 con una pizza (marchiata Pizza Hut, by the way). Ogni pezzo di pizza attivava un comando (uno per saltare, uno per muoversi e via così) e la cosa più simpatica è che per far “guarire” il suo avatar nel gioco, guadagnando nuovamente le energie spese, Super Louis 64 avrebbe dovuto mangiare un pezzo di pizza.