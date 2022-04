McDonald’s lancia una collezione di tappeti a forma di hamburger

McDonald's, in collaborazione con l'artista Madeline Ronzoni, propone la sua collezione di tappeti-hamburger.

di Manuela 5 Aprile 2022

Per la stagione 2022/23, McDonald’s ha deciso di lanciare la sua collezione di tappeti a forma di hamburger, il complemento di arredo che non può mancare nelle nostre abitazioni di divoratori seriali di panini.

Tappeti dalle fogge più o meno strane non sono, a dire il vero, inconsueti. Ed è quello che deve aver pensato McDonald’s quando ha deciso di collaborare con l’artista Madeline Ronzoni per creare questa “paninosa” collezione di tappeti.

Madeline Ronzoni è un’artista nota sul web perché capace di realizzare tappeti a forma di qualsiasi cosa (la trovate su TikTok, il suo account è @happyrugs). Con la sua pistola per trapuntare è in grado di creare tappeti di tutte le forme, anche di hamburger di McDonald’s.

La collezione è formata da tre tappeti:

McDonald’s Crispy Chicken Sandwich

Spicy rispy Chicken Sandwich

Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich

Questa collezione nasce, probabilmente, come risposta sia alla popolarità del Chick-fil-A, sia al debutto del The Sandwich di Popeye. Se non puoi fare a meno di abbellire la tua casa con un tappeto-hamburger, ecco che verranno prodotti i lotti limitati ogni domenica, dal 3 aprile al 24 aprile. Ciascun tappeto costa 65 dollari.

McDonald’s, poi, ha avvisato tutti: i tappeti nelle foto sono stati progettati dall’artista, ma quelli che si troveranno effettivamente in vendita potranno variare un po’ (eh no, non mi dirai che ordino un tappetone-hamburger e mi arriva poi un microscopico tappetino McToast, vero?). Inoltre ha anche sottolineato che ci potrebbero volere anche quattro mesi prima che gli ordini arrivino a casa.