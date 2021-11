McDonald’s, le cannucce di plastica in vendita sul web valgono più di 5 mila euro

di Luca Venturino 3 Novembre 2021

Da quanto McDonald’s ha deciso di abolire le cannucce di plastica, il valore di queste è letteralmente schizzato alle stelle, con inserzioni che arrivano anche a diverse migliaia di euro.

Basta un rapido giro su ebay, ad esempio, per individuare annunci che superano i 5 mila euro per pezzi singoli, ancora avvolti nel loro preziosissimo involucro protettivo con l’inconfondibile logo del colosso del fast food. I prezzi più alti in assoluto riguardano le cannucce risalenti agli anni ’80, che chiaramente sono ben più rare, ma anche quelle più recenti valgono un bel gruzzoletto. Se quindi siete accumulatori seriali correte a frugare nei cassetti di casa, dove oltre a scontrini, buste della spesa, tubetti del dentifricio e altri oggetti innominabili potrebbe nascondersi un tubicino di plastica dal valore di migliaia di euro.

Noi, nel frattempo, saremo qui a domandarci se gli stessi collezionisti interessati alle cannucce di plastica McDonald’s controllano anche il mercato online delle uniforme usate dei dipendenti da fast food. Che vuoi mettere la soddisfazione di poter sfoggiare un cosplay completo griffato McDonald’s?