McDonald’s, le cyclette nei locali diventano virali

L'introduzione delle cyclette in alcuni locali in Cina di McDonald's ha fatto il giro del mondo grazie a un breve video su TikTok.

di Luca Venturino 28 Dicembre 2021

È passata meno di una settimana da quando vi raccontammo la decisione di McDonald’s di installare alcune cyclette in un paio di locali in Cina, in modo da permettere ai propri clienti di fare un po’ di esercizio fisico (e domare i sensi di colpa) durante il pasto e caricare nel frattempo il proprio telefonino; e ora, grazie a un breve video pubblicato su TikTok, sono diventate virali.

La clip non è nulla di speciale, e mostra semplicemente una ragazza divorare un panino mentre pedala, ma ha suscitato un immenso interesse nel popolo di internet, totalizzando in pochi giorni circa 40 milioni di visualizzazioni. E i commenti sono quasi (ma siamo abituati, d’altronde parliamo dell’internet) tutti positivi: c’è chi trova l’idea “fantastica”, e chi desidera che venga implementato al più presto anche in altre parti del mondo, anche se a onor del vero McDonald’s non ha ancora annunciato nulla del genere. I più scettici (o forse i più allergici all’esercizio?), invece, hanno affermato che la combinazione di una cyclette con un pranzo porterebbe semplicemente a indigestioni e reflussi. In tal caso, forse sarebbe meglio rinunciare alla doppia porzione di patatine fritte.