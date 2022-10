McDonald’s, l’Happy Meal per adulti è un successo: in alcuni ristoranti è tutto esaurito

di Luca Venturino 7 Ottobre 2022

Pare che l’operazione nostalgia abbia portato i risultati sperati. Dopo appena una manciata di giorni dal lancio degli Happy Meal per adulti, alcuni portavoce di McDonald’s hanno dichiarato pubblicamente che diversi punti vendita l’hanno dovuto ritirare temporaneamente dai menu in quanto avevano esaurito le sorprese da inserire all’interno. “Avevamo una fila fuori dal nostro locale il primo giorno” ha raccontato un dipendente ai microfoni di Insider. “Entro le sei di sera le scatole erano del tutto esaurite”.

Che dire: è evidente che ogni tanto la tentazione di sentirsi ancora una volta bambini è ancora più forte di quanto potessimo immaginare; e non c’è mal di schiena o preoccupazione per la Partita IVA che tenga – la sorpresa dell’Happy Meal è la panacea a tutti i mali. Come già vi avevamo raccontato, si tratta di una collaborazione tra il colosso del fast food e il marchio di streetwear Cactus Plant Flea Market: il pasto consiste in un Big Mac o McNuggets da 10 pezzi, patatine fritte, una bevanda media e la proverbiale sorpresa, tutto confezionato all’interno di una scatola esclusiva – anche se alcuni dipendenti hanno raccontato che, siccome queste ultime sono andate a esaurirsi in tempo record, sono dovuti passare alle normali scatole in rosso per continuare a soddisfare la domanda.