McDonald’s, Londra: vermi nella macchina della soda? No, solo lombrichi

di Manuela 29 Novembre 2021

È successo a Londra: qui un McDonald’s è stato messo sotto accusa in quanto sono stati trovati dei vermi nella macchina della soda. Solo che poi qualcuno ha tentato di mitigare il “disguido”: non erano vermi, ma solo lombrichi!

Un video, pubblicato online, mostrava dei vermi che si dimenavano allegramento in uno dei distributori di bibite del fast food. La clip originale ha ottenuto 400mila visualizzazioni prima di essere eliminata. Succesivamente il video è stato ripubblicato: il video originale pubblicato su TikTok aveva suggerito che quegli animaletti che si contorcevano fossero vermi, tuttavia secondo un rappresentante di Michey Dees erano lombrichi.

Il che, onestamente, cambia poco la situazione. Nel frattempo un portavoce di McDonald’s ha parlato di questo piccolo problema di sicurezza alimentare, spiegando di essere stati informati della situazione nel loro ristorante Old Kent Road.

Dopo essersi accorto del problema, il locale ha subito chiuso il distributore e il team che si occupa dell’igiene e della pulizia del ristorante ha identificato e risolto immediatamente il disguido.

L’area è poi stata ispezionata anche da “specialisti esterni” e non sono più state servite bevande da quella macchina per la soda fino a quando non si è stati sicuri che il problema fosse risolto del tutto.

McDonald’s ha spiegato che prendono molto sul serio la pulizia e l’igiene: secondo il colosso dei fast food, questa invasione di vermi, pardon, di lombrichi è stato un incidente isolato, non un’infestazione. Intanto, mentre alcuni utenti hanno dichiarato di non essere molto entusiasti all’idea di tornare a mangiare lì, ecco che online prosegue il dibattito sull’arcano mistero: erano vermi o lombrichi?

Per rimanere in tema di vermi, ma tornando in Italia, chissà come si è risolta la questione dei vermi nell’arrosto della mensa del 112 a Grugliasco?