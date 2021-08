McDonald’s: mucca in coda in auto al drive-thru, il video

Desta sconcerto il video di una mucca in coda in auto al drive-thru di un McDonald's nel Wisconsin (USA): che ci faceva sul sedile posteriore della macchina?

di Manuela 30 Agosto 2021

Sta facendo il giro della rete il video della mucca in coda in auto al drive-thru di un McDonald’s in Wisconsin: cosa ci faceva il bovino seduto sul sedile posteriore della vettura?

Sembra quasi l’inizio di una barzelletta: una mucca va al drive-thru di un McDonald’s… Tuttavia è realmente accaduto, come dimostra il video che potete trovare anche su YouTube e da cui abbiamo preso questo screenshot:

L’opzione drive-thru proposta da molti McDonald’s e svariati altri fast food è particolarmente comoda per chi vuole prendere un pasto al volo, ma non può o non vuole scendere dall’auto. Solo che fra le motivazioni era difficile immaginarne una più stramba di queste: prendi un panino al drive-thru perché non puoi scendere dall’auto in quanto hai una mucca parcheggiata sul sedile posteriore.

Esatto, proprio così: una mucca. Non un cane, non un gatto, non la vaschetta con le tartarughe: una mucca! Il che ci sta: scendere dall’auto lasciando una mucca al suo interno non è proprio la cosa più semplice di questo mondo. E di certo non puoi portarti il bovino appresso dentro al locale.

Scherzi a parte, il video in questione è stato girato da una donna a Marshfield, nel Wisconsin. L’autrice del video, incredula, si trovava in coda al drive-thru del McDonald’s locale quando ha notato che sul sedile di un auto era seduta una mucca. Il bovino guardava placidamente il mondo al di fuori del finestrino, mentre il suo umano era alla guida del veicolo in attesa del suo turno al drive-thru per ordinare.

Viste le dimensioni dell’auto, è più probabile che quello sia un vitello e non un bovino adulto: non ci entrerebbe mai in una berlina. Ma cosa ci faceva lì? Alcuni utenti hanno spiegato che talvolta agli allevatori capita di dover trasportare dei vitelli in auto: quindi tolgono o abbassano i sedili posteriori e ci caricano sopra il vitello. Che magari il suo proprietario lo stesse portando dal veterinario e gli sia presa una botta di fame? Lo stava trasportando al suo nuovo alloggio e ha deciso di fare pausa pranzo in auto insieme al vitello?