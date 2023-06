McDonald’s: negli Happy Meal in arrivo i peluche Squishmallow (con playlist uniche)

di Manuela Chimera 12 Giugno 2023

Buone notizie per i fan degli Squishmallow: i peluche che attualmente stanno spopolando negli Stati Uniti arriveranno nella collezione primaverili degli Happy Meal di McDonald’s. Quello che non è ancora ben chiaro, però, è se questa collaborazione fra McDonald’s e Jazwares, l’azienda che produce i peluche, arriverà anche qui da noi in Italia.

Cosa si sa dei peluche Squishmallow negli Happy Meal di McDonald’s?

Quello che si sa finora è che, grazie a questa collaborazione, chi comprerà un Happy Meal da McDonald’s riceverà in regalo uno dei 24 Squishmallow da collezione realizzati in esclusiva per questa promozione. Si tratterà di peluche esclusivi e stagionali. Inoltre 14 di questi peluche avranno una playlist apposita, creata dall’Universal Music Group per mostrare la personalità unica di quel peluche.

Per accedere a tale playlist, ecco che i clienti potranno scansionare un apposito QR code presente sulla confezione dello Squishmallow di turno o sulla scatola dell’Happy Meal.

Gerhard Runken, vicepresidente senior del marchio e del settore marketing di Jazwares, ha spiegato che, grazie alla collaborazione con McDonald’s, sono in grado di offrire ai fan un’esperienza Squishmallow a 360 gradi, comprese le playlist digitali esclusive di questa edizione speciale degli Squishmallow.

Pare che ciascun ristorante McDonald’s avrà disponibili sono 10-12 versioni di questi Squishmallow negli Happy Meal, il che vuol dire che per collezionarli tutti bisognerà frequentare più di un McDonald’s. Al momento non si sa ancora quali artisti saranno presenti nelle loro playlist, ma su qualche nome è già possibile speculare visto che l’Universal Muscial Group vanta alcuni nomi celebri come Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish e The Weeknd.

Jennifer Del Vecchio, direttore senior delle campagne promozionali mondiali e delle partnership di McDonald’s, ha così spiegato: “Questa campagna Happy Meal unisce i mondi di McDonald’s, Squishmallows e della musica per aumentare l’esperienza dei fan e far evolvere il nostro iconico marchio Happy Meal nella cultura. L’aggiunta di playlist musicali esclusive ai nostri giocattoli è una novità per Happy Meal e siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Squishmallows di Jazwares, il marchio di peluche n. 1 al mondo e con Universal Music Group a questa iniziativa”.

Ora, per chi non conoscesse gli Squishmallow, sono peluche rotondeggianti e morbidosi. Ne esistono diverse collezioni che variano a seconda degli animali, del soggetto, dei colori e delle dimensioni. La loro popolarità è letteralmente esplosa nel 2020 quando la pandemia ha bloccato in casa le persone: in molti si sono messi a collezionarli, pubblicando online le loro collezioni. E non manca anche un mercato di collezionisti che compra e rivende a prezzi più elevati alcuni di questi peluche.