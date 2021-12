McDonald’s: nel 2022 in programma l’invasione del McPlant

Secondo gli analisti di Wall Street, McDonald's si prepara a una massiccia espansione del suo McPlant - realizzato con Beyond Meat - in tutti gli Stati Uniti.

di Valentina Dirindin 31 Dicembre 2021

Secondo gli analisti di settore a Wall Street, McDonald’s e Beyond Meat avrebbero in programma nel 2022 una massiccia espansione del McPlant, l’hamburger vegetale firmato dalla catena di fast food, in tutti gli Stati Uniti.

Le aziende hanno iniziato a testare il “McPlant” in otto sedi statunitensi di McDonald’s a novembre dell’anno scorso. L’operazione di testing del nuovo prodotto è andata bene (oltre 70 hamburger al giorno venduti in ciascun punto vendita, pare), abbastanza da giustificare un’espansione ulteriore del prodotto.

Nessuna delle due società si pronuncia in merito, ma l’operazione legata alla carne vegetale potrebbe essere imponente, considerate le oltre 13.500 sedi che McDonald’s ha negli Stati Uniti. Voci da Wall Street parlando di una prima espansione in 700 ristoranti sparsi nei diversi stati, con un’offerta limitata da febbraio a marzo, e di un possibile lancio su scala nazionale nel 2023. Ma c’è chi parla anche di molto prima, addirittura della fine del primo trimestre del 2022.

Per Beyond Meat non sarebbe la prima operazione di questo tipo, ma di certo la più importante, se non altro in termini numerici: attualmente l’ azienda leader nel settore della “carne non carne” sta lavorando con Taco Bell, mentre la realtà rivale, Impossible Foods, ha chiuso un accordo con Burger King.