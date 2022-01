McDonald’s, nel Regno Unito arriva il panino vegano McPlant

McDonald's è pronto a lanciare nei ristoranti in Regno Unito e in Irlanda il McPlant, un panino al 100 per cento vegano.

di Luca Venturino 6 Gennaio 2022

Anche McDonald’s pare sentire la sfida di Veganuary, tanto che ha appena annunciato l’introduzione del panino vegano McPlant in tutti i suoi ristoranti nel Regno Unito e Irlanda. Il piatto in questione è stato provato nel corso dello scorso anno da circa 250 ristoranti, e a causa del suo successo è stato promosso a tutti gli effetti come piatto del menu ufficiale.

Il burger è creato da Beyond Meat, e sarà servito insieme a formaggio vegano a base di proteine di piselli, salsa vegana, panino al sesamo vegano, senape, ketchup, cipolle, sottaceti, lattuga e pomodori. “Siamo così contenti che il nostro McPlant sia ora ufficialmente disponibile per essere assaggiato e apprezzato da più clienti”, ha commentato Michelle Graham-Clare, chief marketing officer di McDonald’s nel Regno Unito e in Irlanda. “Abbiamo riscontrato una notevole risposta al periodo di prova in ottobre e ora McPlant è nelle strade principali, nei parchi commerciali e nelle stazioni di servizio in tutto il Regno Unito e in Irlanda, quindi tutti i nostri clienti potranno provarlo”.