McDonald’s offre per due settimane la colazione agli operatori sanitari

McDonald’s offrirà per le prossime due settimane la colazione a tutti gli operatori sanitari. È l’operazione “Thank You Days”, pensata per ringraziare medici, infermieri, operatori socio-sanitari e Protezione Civile che nelle settimane più difficili della pandemia erano a lavorare in prima linea per contenere la situazione.

I “Thank You Days” partono Lunedì, 25 maggio 2020 e dureranno per due settimane su tutto il territorio nazionale, non solo all’interno dei ristoranti ma anche con il servizio d’asporto e il McDrive.

Per ottenere gratuitamente un caffè o un cappuccino e un croissant, per gli operatori sanitari, sarà sufficiente mostrare un tesserino di riconoscimento. Sempre che riescano ad arrivare al bancone senza dover affrontare le lunghe code registrate all’apertura dei McDrive dopo le settimane di lockdown.

“In questo difficile periodo ci siamo trovati nostro malgrado a misurarci con la forza delle nostre risorse e con i limiti delle nostre paure” ha spiegato Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia, nel presentare l’iniziativa.

“McDonald’s ha scelto da subito di sostenere chi si è battuto in prima linea e chi aveva più bisogno di aiuto. Ora è il momento di dire “grazie” alle persone che ogni giorno, anche oggi, si mettono al servizio degli altri; lo facciamo con un piccolo gesto dietro al quale c’è tutta la nostra gratitudine e tutta la nostra ammirazione”.