McDonald’s omaggia la regina Elisabetta: chiuderà i suoi ristoranti nel Regno Unito durante il funerale

di Manuela 15 Settembre 2022

Anche McDonald’s ha deciso di omaggiare la regina Elisabetta, ma lo fa a modo suo: la catena di fast food ha, infatti, annunciato che chiuderà i suoi ristoranti nel Regno Unito durante i funerali di sua Maestà.

L’annuncio è stato diramato sui social, partendo da Twitter. Qui McDonald’s UK ha avvisato i suoi clienti che tutti i ristoranti inglesi rimarranno chiusi lunedì 19 settembre 2022 fino alle ore 17 per permettere a tutti di rendere omaggio alla sovrana durante i funerali.

Nello stesso annuncio, poi, McDonald’s ha avvisato che gli orari di apertura e il servizio vero e proprio potrebbero subire delle variazioni anche dopo le 17, motivo per cui la catena chiede di tenere sotto controllo l’app per verificare variazioni di orario prima di mettersi in viaggio per raggiungere un determinato ristorante.

Queste le parole dell’annuncio: “In honour of Her Majesty Queen Elizabeth II and to enable everyone at McDonald’s to pay their respects, our restaurants across the UK will be closed from midnight until 5pm on Monday 19th September”. In questo modo anche i dipendenti di McDonald’s che volessero recarsi ai funerali, saranno liberi di farlo.

Il motivo per cui, invece, gli orari di apertura successivi potrebbero variare è, molto probabilmente, imputabile al fatto che magari non tutti i dipendenti che hanno partecipato al funerale a Londra riusciranno a tornare in tempo al loro posto di lavorare.

Ecco il tweet dove McDonald’s ha avvisato tutti della chiusura temporanea: