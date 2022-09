McDonald’s riapre in Ucraina dopo sette mesi

di Luca Venturino 19 Settembre 2022

Dopo ben sette mesi gli archi dorati tornano a splendere in quel di Kiev: McDonald’s ha di recente annunciato che, a partire da domani martedì 20 settembre, comincerà ad aprire in maniera graduale i propri locali in Ucraina, a partire proprio dalla capitale. Come senza ombra di dubbio ricorderete, infatti, il colosso del fast food aveva deciso di chiudere i propri ristoranti sul suolo ucraino dopo appena una manciata di giorni dall’inizio del conflitto con la Russia, e più recentemente – verso la metà di agosto, a essere del tutto precisi – aveva poi annunciato che si stava preparando a riaprire.

La riapertura graduale porta per di più con sé il lancio del McDelivery: stando a quanto dichiarato dalla stessa responsabile del dipartimento comunicazioni della divisione nazionale di McDonald’s, Alesya Mudzhiri, inizialmente i ristoranti lavoreranno esclusivamente per la consegna mentre gli sportelli express e McDrive apriranno più avanti, a ottobre.

Come accennato la prima riapertura avverrà in quel di Kiev, ma nella settimana successiva il colosso del fast food si aspetta di aprire altri sette locali: secondo quanto annunciato, i locali rimarranno aperti dalle 9 alle 21 ma chiuderanno durante l’allerta aerea così da consentire ai dipendenti e agli stessi clienti di raggiungere il rifugio più vicino in sicurezza.