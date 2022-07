McDonald’s: urina nel parcheggio, multato un ragazzo a Verano Brianza

di Manuela 19 Luglio 2022

Occhio a quando la vescica chiama: ci sono posti dove è proprio meglio evitare di svuotarla. Uno fra questi è il parcheggio di McDonald’s: lo ha imparato a sue spese un ragazzo che, beccato a fare pipì nel parcheggio del McDonald’s di Verano Brianza, è stato beccato dai Carabinieri che gli hanno comminato una maxi multa di 5mila euro.

Il ragazzo in questione, 29 anni si era accorto di dover assolutamente urinare e così si era fermato per fare pipì nel parcheggio di un centro commerciale, più precisamente quello a Verano Brianza (Monza) che si trova fra via Comasina e via Brunati. Su questo parcheggio si affcciano ben tre grossi negozi: un McDonald’s, un Eurospin e Tigotà.

Il ragazzo, in piena notte, si è messo a urinare nel parcheggio. Solo che non deve essersi guardato attentamente intorno prima di abbassare la cerniera in quanto, proprio in quel momento, di lì è passata una pattuglia di Carabinieri intenti a fare il loro normale giro di controllo.

I Carabinieri lo hanno così in flagrante e lo hanno fermato. Dopo averlo identificato, gli hanno appioppato una multa per atti contrari alla pubblica decenza. Si parla di un importo di 5mila euro, quindi non proprio inezie.