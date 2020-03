MD Discount: domenica 22 marzo chiusi tutti i punti vendita

Fate attenzione: MD Discount ha annunciato che domenica 22 marzo saranno chiusi tutti i punti vendita. La decisione è stata presa nell’ottica di dare un po’ di respiro ai dipendenti: settimane di continuo stress fisico e mentale stanno cominciando a pesare sul personale.

Tutti e 780 i punti vendita di MD Discount terranno chiusi i battenti domenica prossima: i supermercati hanno aderito all’iniziativa #iorestoacasa. MD non è certo l’unica azienda della GDO che ha preso questa decisione: Coop, per esempio, ha deciso di chiudere 1.100 punti vendita nei weekend.

La decisione presa da MD è perfettamente logica nell’ottica di tutelare il welfare dell’azienda. E non è certo l’unica iniziativa presa dalla catena di discount per proteggere i suoi lavoratori. Sono infatti arrivati messaggi personali da parte del presidente Patrizio Podini. Ma soprattutto sono state stipulate polizze assicurative per coprire sia in caso di problemi sanitari sia nel caso di problematiche relative alla gestione domestica.

Adesso bisognerà vedere se MD deciderà di tenere chiuse anche le prossime domeniche o se altre catene di supermercati si allineeranno a questa scelta. Anche perché, purtroppo, nonostante il monito del governo di stare a casa molte persone continuano ancora ad andare nei supermercati la domenica per fare una passeggiata.