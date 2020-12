MediaWorld lancia un proprio marchio di caffè: arriva Barista Club

MediaWorld ha deciso di fare il suo esordio nel settore del caffè lanciando un proprio marchio di caffè: arriva infatti Barista Club. MediaWorld, uno dei leader in Italia nella distribuzione elettronica e facente parte del gruppo MediaMarktSaturn Retail Group, ha messo a disposizione già in settimana il suo caffè, in diversi punti vendita.

Marco Mazzanti, Country Manager Commercial di MediaWorld Italia, ha spiegato che la creazione di Barista Club segna l’ingresso dell’azienda nel mondo del caffè, configurandosi anche come un nuovo tassello nella continua evoluzione della loro offerta. Chi fosse interessato a testare il caffè di MediaWorld, sappia che potrà acquistarlo in torrefazione, online o in negozio.

Inoltre, quando le norme anti Coronavirus lo consentiranno (e di sicuro no al momento), sarà possibile degustare il caffè Barista Club anche nei concept bar presenti nel Tech Village di Milano Certosa e nei negozi di Cinisello Balsamo e Verano Brianza.

Al momento sono 6 le ricette artigianali messi in vendita, tutte 100% Italian Premium Coffee e disponibili in capsule, grani o macinato. Eccole: