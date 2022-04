Megan Fox e il fidanzato Machine Gun Kelly novelli vampiri: bevono il sangue a vicenda

di Manuela 28 Aprile 2022

A quanto pare Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno deciso di improvvisarsi vampiri: la coppia ha ammesso di bere il sangue l’uno dell’altro.

No, tranquilli, non c’è in vista un reboot di Twilight: semplicemente i due hanno ammesso di bere qualche goccia di sangue reciprocamente durante i loro soliti rituali. Ah, beh, allora siamo tutti più sereni: chi non fa qualche rituale a base di sangue a colazione?

L’attrice ha specificato a Glamour UK che le persone si immaginano i due che bevono calici di sangue a pranzo come se fossero in Game of Thrones (ehm, non mi ricordo che in Game of Thrones ci fosse gente che beveva il sangue altrui: gente che tracannava coppe di vino l’una dietro l’altra sì, gente che si mangiava cuori crudi di cavallo pure, sanguisughe che si bevono il sangue di eredi illegittimi, ma coppe di sangue? Sicura di non confondersi con Dracula o Intervista col vampiro?).

Megan Fox ha spiegato che bevono poche gocce di sangue, ma solo a scopo rituale, mica per altro. Al momento, infatti, pare che l’attrice si sia appassionata all’astrologia (dove non mi risulta si beva sangue), a pratiche metafisiche, svariate forme di meditazione e a pratiche concernenti la luna nuova e la luna piena (no Megan, quelli della luna piena sono i licantropi, non i vampiri).

Quando lei e Kelly fanno un rituale di sangue (“Caro, ci facciamo una birretta stasera?” in casa Fox-Kelly diventa “Caro, ci facciamo un rituale di sangue stasera?”) per lei è una sorta di passaggio. Oppure è un rituale per uno scopo preciso: è tutto controllato e si parla di poche gocce di sangue.

Contenti loro: ognuno ha i suoi rituali. C’è chi beve il sangue del partner e c’è chi si concede un pezzetto di cioccolata dopo i pasti. A ognuno il suo.