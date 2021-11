Meghan Markle offre un caffè ai dipendenti che lottano per il congedo familiare

Meghan Markle ha regalato 18 sterline ai dipendenti della campagna per il congedo familiare retribuito per comprarsi una tazza di caffè.

di Manuela 2 Novembre 2021

Meghan Markle ha regalato ben 18 sterline ai dipendenti che lavorano nella campagna per il congedo familiare retribuito affinché possano comprarsi del caffè.

La moglie del principe Harry precedentemente aveva scritto ai politici statunitensi (infrangendo pure il patto di non interferenza nella politica interna statunitense richiesto da Buckhingham Palace) facendo pressioni affinché concedessero il congedo familiare e medico retribuito: la duchessa del Sussex (sì, è ancora duchessa perché il titolo è un regalo di nozze della Regina che non può essere revocato se non con un’apposita legge parlamentare. Quello che lei ed Harry non possono fare è presentarsi come “altezze reali”) vuole che diventi un diritto nazionale.

Ma Meghan non è l’unica a battersi per questo diritto. Anche i lavoratori di PL+US, un gruppo che sta gestendo la campagna nazionale per chiedere il congedo familiare, si stanno adoperando in tal senso. Ed ecco che con regale munificità, l’ex altezza reale ha regalato ai dipendenti di PL+US che stanno facendo gli straordinari per promuovere la loro richiesta, un buono da Starbucks di 18 sterline, pari a 25 dollari circa, per avere dei caffè. Il tutto tramite la sua organizzazione no-profit Archewell.

A confermare il dono è stato Nel Sroka, direttore delle comunicazioni del gruppo. Su Twitter ha spiegato che la duchessa del Sussex ha comprato a tutti i dipendenti di PaidLeaveUs qualche tazza di caffè mentre stanno facendo gli straordinari. E ha aggiunto che si è trattato di un gesto incredibilmente di classe e necessario. Ha poi continuato sostenendo di essere onorato del fatto che li sta sostenendo nella loro lotta.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, il web si è spaccato in due. Qualcuno sostiene che piccole gentilezze come questa possono fare la differenza, mentre altri hanno definito tale donazione come un gesto di “pietà”, sostenendo che l’atto potrebbe essere tutto una trovata pubblicitaria.

Effettivamente, per quanto indubbiamente il caffè possa essere un salvavita per chi sta facendo turni di lavoro doppi e tripli, forse da Meghan Markle ci si potrebbe aspettare qualcosina di più che alcune tazze di caffè da Starbucks.

Bisogna dire, però, che la duchessa del Sussex non è nuova a gesti e polemiche del genere: durante la pandemia lei e Harry erano stati immortalati mentre distribuivano pasti a West Hollywood.