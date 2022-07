Meghan Markle si definisce una “foodie”: ama il cibo messicano e i sushi bar gourmet

di Manuela 14 Luglio 2022

Ma quali saranno i ristoranti preferiti da Meghan Markle? Ok, una domanda oziosa, ma che in questa calda e assolata estate ci può anche stare. Soprattutto visto che “la principessa di Montecito” (soprannome datole degli abitanti del loco dopo che lei e Henery si sono trasferiti qui in una villa da 11 milioni di sterline) ha dichiarato di essere una foodie a cui piacciono il cibo messicano e i sushi bar gourmet.

Ringraziando la duchessa del Sussex per averci informato del fatto che per definirsi “foodie” basti mangiare messicano e giapponese (in giro ci sono in pratica più “foodie” di quanto non si pensi), viene da chiedersi dove vada a mangiare Meghan Markle.

Secondo Closer Online, Meghan, dopo aver portato Archie all’asilo rifornito di un pranzo al sacco fatto in casa (non è dato sapere se dalle sue manine o da quelle dei suoi chef), ecco che Meghan, da “buongustaia” autoproclamatasi, quando non è impegnata in cucina a sfornare versioni tristi e improbabili degli spaghetti con sugo di zucchine alla bolognese, ama pranzare nei sushi bar gourmet meno noti o nei ristoranti messicani.

Tuttavia non disegna locali più glamour come Cecconi’s, Sunset Tower, Sugarfish o Lucky’s steakhouse. Senza dimenticare di quanto va da Nobu e, insieme alle sue amiche, riesce a pagare un conto da 5mila dollari. Cioè, praticamente le piace mangiare un po’ dappertutto (tranne che a casa dove la attendono i suoi terrificanti spaghetti con le zucchine).