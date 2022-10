Meghan Markle si racconta: qual è il fast food preferito del principe Harry?

di Luca Venturino 26 Ottobre 2022

Pare che Meghan Markle abbia intenzione di provare a demolire il muro di freddo riserbo e arroganza che, nel corso degli ultimi anni, aveva preso a innalzare attorno a sé – con la piena complicità, va detto, dei media d’oltremanica. La Duchessa del Sussex si è infatti concessa in una lunga intervista ai microfoni della rivista Variety, nel corso della quale ha raccontato numerosi dettagli della sua vita quotidiana, tra cui il fast food del cuore del suo marito, il principe Harry, e su come ha gestito la dipartita della regina Elisabetta.

A noi che siamo più golosi che gossippari, ma comunque innegabilmente curiosi, ciò che più interessa è sapere quale combinazione di hamburger e patatine fritte faccia battere il cuore del membro più scapestrato (in senso buono, beninteso) della Royal Family. Secondo Meghan non c’è alcun dubbio: “Il preferito di mio marito è In-N-Out” ha raccontato la Duchessa. È davvero divertente attraversare il drive-thru e vedere le facce soprese dei dipendenti, anche se ormai ci conoscono così bene che sanno il nostro ordine a memoria”. Quale sia effettivamente l’ordine, tuttavia, Meghan ha preferito tenerlo per sé: non ci resta che provare a speculare e sperare in una testimonianza dei diretti interessati – un po’ come quella di un famoso maître che l’ha descritta come una cliente particolarmente antipatica.