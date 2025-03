Meglio l’olio di semi o il grasso di manzo? Non chiedetelo al Ministro della Salute americano

Il Ministro della Salute statunitense Robert F Kennedy Jr torna a far parlare di sé per le sue peculiari posizioni in fatto di nutrizione e sicurezza alimentare, spesso in contraddizione con quelle di istituzioni come la Food and Drug Administration o la American Heart Association, la più grande associazione non profit americana impegnata nella lotta alle malattie cardiovascolari.

Se qualche tempo fa sostenne il consumo di latte crudo nel bel mezzo della diffusione dell’aviaria, ora Kennedy Junior torna alla carica, stavolta difendendo i benefici dell’utilizzo del grasso di manzo rispetto agli oli di semi.

“Ingredienti tradizionali”

Lo fa durante un’intervista a Fox News in cui Kennedy Jr è apparso con in mano cheeseburger e patatine, un’immagine quantomeno insolita per un’autorità sanitaria federale.

Altrettanto insolito è che il segretario per la salute di una nazione sostenga così esplicitamente le scelte di una catena di fast food, in questo caso quella di friggere le patatine nel grasso di manzo invece che nell’olio di semi.

“Ci stiamo avvelenando, e la causa principale sono questi cibi ultraprocessati”, ha commentato Kennedy, di fronte ad hamburger e patatine. “Il presidentre Trump ci chiede grande trasparenza e di sostenere aziende come questa che decidono di pasare ad ingredienti tradizionali come il sego di manzo”.

Se una scelta del genere non vede certo controindicazioni dal punto di vista del gusto, la AHA ha qualcosa da dire sulla salubrità, in piena contraddizione con le dichiarazioni del segretario per la salute, sottolineando i benefici per il sistema cardiovascolare derivanti dal sostituire l’utilizzo di grassi saturi come quelli di sego, lardo e olio di cocco, con quello di grassi insaturi vegetali, provato da test clinici.

Il morbillo negli USA

Non si tratta però dell’unica posizione antiscientifica di Kennedy Jr che sta causando polemiche: le sue controverse idee sui vaccini gli stanno causando qualche guaio in Texas, dove si sta rapidamente diffondendo il morbillo, malattia che si riteneva totalmente debellata negli Stati Uniti dal 2000.

Kennedy minimizza: “alcuni anni ci sono centinaia di casi, il vaccino causa gli stessi disturbi del morbillo in sé, come l’encefalite”. Dichiarazioni che non hanno nessun tipo di sostegno scientifico, cosa di cui il segretario per la sanità non sembra curarsi.