Melange di Frutta di Abbasciano: richiamo per rischio chimico

di Manuela 18 Marzo 2022

Ancora un nuovo richiamo pubblicato sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Melange di Frutta di Abbasciano a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 17 marzo 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 15 marzo 2022.

In tutti i casi di richiamo, il marchio del prodotto è sempre Abbasciano la frutta secca dal 1947. Sull’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Abbasciano snc, con sede dello stabilimento in via 8 marzo 4 a Trento.

Questi sono i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo, comprensivi di data di scadenza, denominazione di vendita esatta e unità di vendita:

Melange di Frutta g.250: numeri di lotto 38137-048, 38165-053 e 38236-062, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi

Melange di Frutta g.750: numeri di lotto 38199-054, 38226-056 e 38253-060, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi

Melange di Frutta g.250: numero di lotto 38323-068, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 luglio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: sono stati riscontrati livelli di aflatossine e ocratossine che superano i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene specificato che il richiamo interessa solamente gli articoli e i lotti sopra indicati. I consumatori sono pregati di non mangiare tali lotti e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.