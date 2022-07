Mense aziendali: le nuove regole anti Coronavirus

di Manuela 1 Luglio 2022

Come di sicuro saprete, da oggi è decaduto l’obbligo generalizzato di uso delle mascherine sul lavoro: adesso toccherà alle singole aziende decidere il da farsi. Inoltre il governo ha stabilito anche le nuove regole anti Coronavirus (si fa per dire perché, alla fine della fiera, sono più o meno sempre le stesse) relative alle mense aziendali.

Da oggi, in pratica, spetterà alle aziende decidere come contingentare l’accesso agli spazi comuni, fra cui le mense aziendali, le zone fumatori e gli spogliatoi. Quello che il governo chiede è che i suddetti locali siano ventilati continuamente e sia ridotto il tempo di sosta all’interno di essi. In pratica mangi, ti sbrighi e esci, senza cincischiare al tavolo.

Esattamente come prima (e come avrebbe dovuto essere anche prima della pandemia a ben vedere), le aziende dovranno garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, utilizzando appositi detergenti, dei locali adibiti a mensa aziendale, ma non solo: andranno pulite e sanificate regolarmente anche le tastiere dei distributori di bevande e snack.

Per quanto riguarda l’uso della mascherina sul posto di lavoro, non è più obbligatorio indossarla (tranne sui trasporti e nel settore della sanità). Tuttavia spetterà a ogni singola azienda decidere come comportarsi. Basandosi sulle indicazioni di medici competenti o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a specifiche mansioni o contesti lavorativi, ecco che l’azienda potrebbe decidere di richiedere l’uso delle mascherine FFP2 in particolari gruppi di lavoratori. Per esempio potrebbe chiedere l’uso della mascherina in presenza di soggetti fragili o anche nel caso in cui nell’azienda scoppi un focolaio di Covid.