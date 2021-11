Mercatini di Natale 2021: il virologo Fabrizio Pregliasco suggerisce ingressi contingentati

di Manuela 17 Novembre 2021

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha le idee chiare: per i mercatini di Natale 2021 e lo shopping natalizio nei negozi sarebbe meglio il contingentamento degli ingressi. In pratica bisognerebbe fare shopping a numero chiuso.

È quando dichiarato all’Agi da Pregliasco, subito dopo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza il quale ha dichiarato che il Natale dipenderà da come si comporteranno gli italiani e da come sarà la situazione vaccinale.

Secondo il virologo, la prima cosa che possiamo farci per evitare di nuovo un Natale con restrizioni è quella di vaccinarci. Se non ci vaccineremo, secondo alcuni modelli matematici il rischio sarebbe quello di arrivare a 30mila casi giornalieri per Natale (scenario peggiore).

Pregliasco ha poi spiegato che l’aumento dei contagi è “quasi fisiologico” ed è legato alla combinazione di quello che stiamo facendo: con i vaccini si tende a tornare a una vita normale, ma così facendo aumentano i contatti e quindi di conseguenza la possibilità di contagi. Idem dicasi per il ritorno alla scuola in presenza e sui posti di lavoro.

Per questo motivo suggerisce un possibile contingentamento degli ingressi nei negozi e nei mercatini di Natale, introducendo un accesso con numero massimo di presenze consentite. Sottolinea, poi, che non bisogna nascondersi in una capanna, ma almeno saper gestire meglio i contatti e prestare maggiore attenzione quando si incontrano i famigliari più fragili.

Per quanto riguarda la diffusione del virus, non aiuta neanche la stagione autunnale: si tende a stare più al chiuso e i continui sbalzi termici e l’influenza stagionale facilitano il lavoro del virus.

Pregliasco sostiene che questo inverno affronteremo l’ultima battaglia importante: lui immagina l’andamento della pandemia come quello concentrico delle onde provocate da un sasso che viene lanciato in uno stagno. Le prime onde sono le più forti, poi seguono quelle di assestamento che continuano ad andare avanti, ma sono sempre meno forti.

E ricorda poi a tutti di continuare a seguire il “nuovo galateo nel rapporto fra persone”: