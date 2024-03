Mercato Centrale festeggia i dieci anni con tre giorni di festival a Torino

Mercato Centrale spegne le (prime) dieci candeline, festeggiando un percorso che ha portato il format dalla sua prima inaugurazione in quel di Firenze al suo approdo a Roma, Milano e Torino e guardando con ottimismo alle nuove aperture, previste a Bolzano per la primavera del prossimo anno e Melbourne per l’autunno (la prima, tra parentesi, al di fuori dell’Italia).

Il primo, vero appuntamento dei festeggiamenti per il decennale si terrà però nel capoluogo piemontese: si tratta di Disquisito, primo festival di Mercato Centrale declinato in una tre giorni di talk e incontri, masterclass e laboratori, degustazioni e assaggi con esperti e ospiti d’eccezione. Mettete mano ai calendari, dunque: Disquisito si terrà dal 19 al 21 di aprile presso il Mercato di Torino.

Dieci anni di Mercato Centrale: un’occhiata al palinsesto dell’anniversario

Tra le forme ossessivamente geometriche della capitale sabauda si parlerà di esperienza, di pensiero, di riflessione: Disquisito nasce in collaborazione con Linkesta Gastronomica e il Post, a cura di Luca Sofri e Anna Prandoni, e punta a indovinare nuove strade con cui raccontare l’enogastronomia italiana attraverso un totale i 47 eventi tra talk, formazione ed esperienze dirette e incisive.

Al Mercato Centrale di Torino si discuterà, ci si confronterà, si rifletterà tutto con l’obiettivo di fare il punto, per quanto possibile, sul settore agroalimentare, tra le sue luci e le sue ombre. Non mancheranno, come accennato nelle righe precedenti, le opportunità per “sporcarsi le mani”: il programma – consultabile nella sua interezza sul sito ufficiale dell’anniversario – prevede anche degustazioni al buio, laboratori e masterclass per coinvolgere il pubblico.

Il piatto, come si suol dire, è ricco – e siamo solo all’antipasto: l’idea, di fatto, è quella di festeggiare dieci anni di Mercato Centrale in dieci mesi di tempo, con Disquisito che farà per l’appunto da alfiere inaugurale. Tra le altre novità ricordiamo l’annuncio di due nuove aperture, a Melbourne – i nostri lettori più attenti ricorderanno che l’idea rumoreggia su queste pagine già da qualche tempo – e Bolzano, accennate in apertura; e poi ancora il lancio di Nutroglicerina, il primo crossmedia mag a marchio MC; o ancora Suspended Flow, progetto installativo firmato dall’artista Vincenzo Marsiglia composto da una serie di sculture di luce realizzate in vetro soffiato di Murano, che troverà spazio negli spazi di Mercato Centrale Firenze dal 29 di maggio fino alla fine dell’anno.

Saranno quattro, invece, le feste in cui Mercato Centrale avrà occasione di spegnere le candeline: la prima a Torino venerdì 19 aprile, in concomitanza con l’inizio di Disquisito; poi a Firenze il 30 di maggio e infine a Milano, nella seconda metà di settembre e Roma, nel mese di novembre.