Messico: tragedia in un bar, banda armata apre il fuoco e uccide 12 persone

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Attimi di follia e terrore in quel di Irapuato, città sitata nello stato centrale di Guanajuato, Messico: secondo quanto ricostruito a partire dai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine, infatti, una banda di uomini armati avrebbe improvvisamente aperto il fuoco in un bar del centro cittadino uccidendo almeno dodici persone e ferendone altre tre. Al momento le autorità governative locali hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei violenti: la sparatoria sarebbe avvenuta nella serata di sabato 15 ottobre verso le ore 20, e come accennato ha portato al decesso di sei uomini e sei donne secondo i rapporti del personale paramedico.

È importante notare, per di più, che al momento non è chiaro quanti uomini (o donne) armate siano di fatto stati coinvolti nell’esplosione di violenza: gli agenti delle forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di ricerca con il sostegno del Segretario per la Pubblica Sicurezza di Guanajuato, della Procura dello Stato, del Segretario alla Difesa Nazionale e della Guardia Nazionale, ma non sono ancora riusciti a risalire a indizi particolarmente significativi. Si tratta della seconda sparatoria di massa in pochi mesi nello stato di Guanajuato, che è stato sconvolto negli ultimi anni da brutali guerre per il territorio tra bande di droga rivali: le reti stradali e ferroviarie locali, che portano direttamente al confine con gli Stati Uniti, rendono infatti questo territorio particolarmente attraente per i cartelli della droga.