Metro – Bastoncini di pesce Ocean Blue: richiamo per rischio fisico

I supermercati Metro hanno diramato un richiamo per quanto riguarda un lotto di Bastoncini di pesce Ocean Blue. L’avviso di richiamo porta la data del 18 dicembre 2019 e spiega che il motivo del ritiro dal commercio del lotto in questione è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di metallo.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è 30 Bastoncini di pesce, il marchio del prodotto è Ocean Blue, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Frosta srl. Inoltre il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è PL04611803WE, il nome del produttore è Frosta Sp. zo.o. con sede dlelo stabilimento a Bydgoszcz, in Polonia.

Il numero del lotto interessato dal richiamo è L9032F90 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 agosto 2020 e peso dell’unità di vendita di 900 grammi.

Sull’avviso di richiamo si legge che il motivo del ritiro dagli scaffali è la presenza di un corpo estraneo di natura metallica. Si avvisano i rivenditori di accantonare il prodotto in questione nel magazzino, identificandolo come non disponibile alla vendita e segnalandolo con un apposito cartello. Il prodotto dovrà essere tenuto a disposizione per il ritiro. Ovviamente se in casa avete questo lotto, non mangiatelo.

