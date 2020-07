Metro, carne Tomahawak di bovino adulto – Platinum prime: richiamo per rischio microbiologico

Sul sito dei supermercati Metro è comparso un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto della carne Tomahawak di bovino adulto – Premium prime a causa di un rischio microbiologico. In questo caso l’avviso di richiamo riporta la data del 27 luglio 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Tomahawak di bovino adulto, il marchio del prodotto è Platinum Prime e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Produced by ABO Nenagh for Metro Italy. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IE 290 EC, mentre il nome del produttore è ABP Nenagh con sede dello stabilimento a ABP NEnagh, Grange, Neangh, Ireland, E45 WN93.

Il numero di lotto interessato dal richiamo è NE 20275998A con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 agosto 2020. L’unità di vendita, invece, è quella da 0.9 – 1.1 chilogrammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Escherichia coli produttori di Shigatossine. Nelle avvertenze dell’avviso di richiamo non c’è scritto nulla per quanto riguarda il comportamento dei consumatori in merito a tale prodotto, ma va da sé che se si ha in casa questo lotto specifico, non va assolutamente consumato.