Metro Chef – Semi di sesamo nero: richiamo per rischio chimico

Se andate sul sito della Metro, è comparso un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Semi di sesamo nero di Metro Chef a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo la data dei controlli effettivi è quella del 18 dicembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Semi di sesamo nero 1.1 kg, mentre il marchio del prodotto è Metro Chef e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Metro Italia Cash and Carry spa. Sull’avviso questa volta non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è V. Besana spa con sede dello stabilimento in via Ferrovia 210 a San Gennaro Vesuviano (NA).

I numeri di lotto coinvolti nel richiamo sono:

46012

46013

46014

In tutti e tre i lotti sopra indicati, la data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella del 31 ottobre 2021, mentre l’unità di vendita è la confezione da 1.1 chilogrammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene. Nelle avvertenze i consumatori vengono invitati a non consumare i numeri di lotto in questione e a riportarli presso il punto vendita di acquisto.