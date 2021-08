di Manuela 17 Agosto 2021

Altro richiamo sul sito di Metro: è stato ritirato dal commercio un lotto del formaggio Cheddar Birra Porter di Cahill’s Farm Cheese a causa di un rischio microbiologico. Anche in questo caso, come nel precedente richiamo della Metro, l’avviso di richiamo vero e proprio riporta la data di qualche giorno fa per quanto riguarda i controlli effettivi, più precisamente quella del 6 agosto 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cheddar Birra Porter (Kg1), mentre sia il marchio del prodotto che il nome del produttore è sempre Cahill’s Farm Cheese, con sede dello stabilimento a Newcastle Wast, Limerick, in Irlanda. Sull’avviso di richiamo non è segnalato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 21119, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1,1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze c’è solo scritto che i clienti sono stati avvisati dal richiamo. Va da sè che, in casi come questi, il lotto in questione non vada consumato se già acquistato e presente in casa.