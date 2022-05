Metro, Trance di pesce spada mezzaluna surgelate di Noriberica: richiamo per rischio chimico

di Manuela 9 Maggio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Metro: è stato richiamato dal commercio un lotto di Trance di pesce spada mezzaluna surgelate di Noriberica a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettuati è quella del 5 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Trance di pesce spada mezzaluna surgelate, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Noriverica. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Congelados Noriberica, SA, con sede dello stabilimento in Cebral 11 Petelos, Mos a Pontevedra, in Spagna.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è P22-059-76, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del settembre 2023 e unità di vendita rappresentata dalle trance da 150/250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di mercurio che supera i limiti concessi dalla legge. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare il numero di lotta sopra indicato del prodotto in questione nel caso fosse stato già acquistato e presente in casa.