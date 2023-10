Michael Chiarello è morto: addio allo chef di Food Network

di Manuela Chimera 10 Ottobre 2023

Un lutto improvviso ha colpito il mondo della ristorazione: a soli 61 anni è morto Michael Chiarello, famoso chef italo-americano, noto per il programma televisivo su Food Network dal titolo “Easy Entertaining with Michael Chiarello”. La causa della morte è stato uno shock anafilattico a seguito di una gravissima e fatale reazione allergica. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da un messaggio pubblicato dai famigliari e dai collaboratori dello chef sulle pagine sociale del gruppo del ristorante Chiarello.

Michael Chiarello morto per uno shock anafilattico

Nel messaggio i famigliari e i collaboratori piangono profondamente la perdita del loro patriarca Michael, ricordando la sua genialità culinaria, la sua creatività sconfinata e il suo incrollabile impegno nei confronti della famiglia. Tutti questi fattori erano al centro del suo essere. Michael era un uomo che riusciva a unire le persone tramite la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla sua tavola.

Chiarello si era spostato nel 2003 con Eileen Marie Gordon, con la quale ha avuto un figlio, Aidan, nel 2005. Tuttavia Chiarello aveva già tre figlie da un precedente matrimonio: Margaux, Felicia e Giana. Nel 2019 Chiarello e la moglie hanno divorziato.

Secondo quanto trapelato, lo chef si era sentito male sabato scorso a causa di una grave reazione allergica. Chiarello era stato subito trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Napa, in California, ma per lui non c’è stato niente da fare: è morto a poche ore di distanza dal ricovero a causa dello shock anafilattico.

LEGGI ANCHE Flavio Repetto è morto: addio al patron della Novi

Michael Chiarello, di origini italo-americane, si era diplomato nel 1982 presso il Culinary Institute of America, laureandosi poi nel 1984 presso la Florida International University nella disciplina di Gestione dell’ospitalità.

Già nel 1985 aveva aperto i suoi primi locali e alberghi, più precisamente il Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida e il Toby’s Bar e Grill. Sempre nel medesimo anno aveva ottenuto il titolo di Chef dell’anno per la rivista Food & Wine.

Dal 2003 e per ben dieci stagioni aveva condotto la serie Easy Entertaining with Michael Chiarello su Food Network, diventando assai popolare e vincendo per quel progetto televisivo tre Emmy Award fra il 2003 e il 2006. Inoltre era comparso anche in altri programmi televisivi culinari come Top Chef, Top Chef Masters, The Next Iron Chef, Iron Chef America e Supermarket Superstar.

Chiarello possedeva anche un’azienda vinicola, la Chiarello Family Vineyards a Yountville, in California ed era anche il proprietario del Coqueta, un ristorante di tapas sul lungomare di San Francisco (proprio due ex dipendenti del Coqueta nel 2016 intentarono contro Michael Chiarello e il suo gruppo di ristoranti Gruppo Chiarello delle cause legali per presunte molestie sessuli e violazioni del diritto del lavoro, con la causa per molestie risolta poi nel 2017) e del Bottega, un ristorante italiano. Suo anche il NapaStyle di Yountville, store che vendvae bicchieri esclusivi e pezzi da tavola di design esclusivi, chiuso però nel 2016.