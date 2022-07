Michael Jordan, breve vacanza a Milano: il campione ha pranzato al Salumaio di Montenapoleone

Michael Jordan ha deciso di passare una breve vacanza in quel di Milano, e la sua presenza non è certo passata inosservata.

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Michael Jordan è approdato a Milano in gran segreto: il suo jet è atterrato all’aeroporto di Linate nella zona dedicata agli aerei privati, e la leggenda del basket ha poi imboccato le vie cittadine accompagnato da un piccolo esercito di bodyguard incaricati di garantire la sua privacy. Un desiderio, quest’ultimo, che tuttavia pare sempre più irraggiungibile nell’era contemporanea della connessione totale. Il primo indizio pubblico della sua presenza nel capoluogo lombardo è stato seminato alla Casa del Habano di via Anfossi, dove Jordan ha acquistato alcuni sigari cubani. Il titolare dell’attività, appassionato di basket, non ha potuto fare a meno di riconoscere il campione e di chiedergli una foto ricordo.

A questo punto, la notizia aveva preso a girare: Michael Jordan è a Milano. Alla prima foto ne è seguita un’altra, a pranzo, al Salumaio di Montenapoleone (e ci auguriamo che l’abbinamento scelto sia migliore di quello di Mark Zuckerberg quando visitò Torino). Lo scatto, poi condiviso dai titolari del locale sui social, ha mandato i fan della pallacanestro in visibilio: alcuni hanno suggerito di “fargli autografare tutto, ogni singola piastrella” e altri, non residenti a Milano, hanno preso a implorare di non lasciarlo andare via: “ci stiamo organizzando con i trasporti per raggiungere Milano”, scrivono. Dopo un pomeriggio di shopping per le vie del centro, Air Jordan ha deciso di concludere la giornata milanese con una cenetta alla Langosteria di via Savona, raggiunta a bordo di un van dai vetri oscurati. Attorno a quale albergo abbia scelto per passare la notte, invece, si è innalzato un invalicabile muro di riserbo: l’intenzione, più che comprensibile, è di evitare che i fan dell’atleta prendano ad accamparsi all’esterno della struttura.